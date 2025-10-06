Asaja pide al Ministerio más fondos para el Plan Renove de maquinaria agrícola La organización agraria sostiene que el presupuesto para máquinas de siembra directa hacubierto poco más de la mitad de la cantidad solicitada

El Norte Palencia Lunes, 6 de octubre 2025, 18:19 Comenta Compartir

El presidente de Asaja en Palencia, José Luis Marcos, se ha dirigido esta semana por carta al ministro Luis Planas tras cerrarse las concesiones de las ayudas del Ministerio de Agricultura a la renovación de maquinaria correspondiente a 2025, el llamado Plan Renove. Marcos expone en su misiva que los profesionales agrarios de la provincia de Palencia -y su organización agraria, líder como entidad tramitadora de estas ayudas para los asociados que acuden a esta convocatoria anual- se han visto especialmente perjudicados por el sistema de concesión y por un déficit en la dotación presupuestaria, que tendría que haber superado los trece millones de euros, en vez de los 9,55 consignados para el conjunto de España.

Asaja expone que el mecanismo ministerial establece que se adjudica la ayuda por orden de presentación, pero además discrimina en tres partidas iniciales distintas para cada modalidad: maquinaria de precisión (un millón de euros), sembradoras de siembra directa (tres millones) y resto de maquinaria (5,55 millones).

Según Asaja, este tercer apartado de «resto de maquinaria» es el único donde se han atendido todas las peticiones y, por ello, en nada le ha afectado el orden de presentación que rige para toda la convocatoria. Una vez resuelta la concesión, de esa tercera partida se han concedido cerca de 4,67 millones en ayudas, por lo que se han transferido 870 000 euros sobrantes a la partida de sembradoras de siembra directa, conforme recogen las bases.

En cambio, en las máquinas de siembra directa han quedado sin atender más de 3.367.000 euros, incluso pese a recibir esos 870.000 euros. Asaja señala que esto revela una insuficiencia general de fondos, especialmente grave en este apartado de la siembra directa, donde es similar la cantidad atendida (53,5% del total solicitado) y la que queda sin satisfacer (46,5%), aguardando en un inútil limbo de «reserva provisional», según la expresión del ministerio, que ya advierte en su página web que «no está prevista una nueva convocatoria ni ampliación de fondos de la actual».

También se explica que, en menor medida, se repite el desfase con la maquinaria de precisión, donde también hay unos 113.000 euros de posibles ayudas que, agotado el millón de euros de consignación inicial, no se han atendido y quedarían en esa «reserva provisional», sujeta a desistimientos o incumplimientos de requisitos, unos casos que suelen ser residuales y apenas generan remanentes.

Para Asaja de Palencia resulta incomprensible y contraproducente, además de incoherente con el espíritu de la convocatoria, que los programas que precisamente quiere potenciar el propio Ministerio resulten perjudicados por una estimación de reparto de fondos que al final se muestra errónea. Eso sucede en especial con las máquinas de siembra directa, donde las ayudas sin atender casi igualan las concedidas… incluso aunque aquéllas se presenten con muchísima más diligencia que las solicitudes de gran parte de los beneficiarios del «resto de maquinaria». Es decir, ni siquiera el discutible criterio de orden de concesión se aplica con justicia.

En ese sentido, si el objetivo del Gobierno de España y del Ministerio de Agricultura es fomentar la agricultura de precisión y la siembra directa -por sus beneficios medioambientales, de eficiencia de recursos y de ahorro de costes-, «están haciendo un pan como unas tortas. Así, desde luego, la renovación y la modernización del parque de maquinaria con objetivos ambientales y económicos no seve primada en la medida que los propios profesionales agrarios se muestran dispuestos a emprender, que en este programa van claramente por delante del Ejecutivo».