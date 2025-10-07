El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Miguel García, este lunes durante la campaña de tráfico. Marta Moras

«Tengo 56 años y llevo 21 en silla de ruedas por culpa de un accidente de tráfico»

Miguel García cuenta su historia para concienciar a los conductores de que no se distraigan al volante

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 7 de octubre 2025, 07:29

Comenta

Espera su turno, después de que el Guardia Civil haya explicado la campaña al conductor y le haya hecho el control de alcoholemia. Acto seguido, ... cuando la persona que está al volante le da su consentimiento para que le informen sobre la misma, se acerca. Miguel García repite su historia en Palencia una y otra vez, con una sonrisa y sin importarle sabérsela ya de memoria. Lo hace porque su ejemplo puede salvar vidas, puede concienciar a otras personas y evitar accidentes de tráfico.

