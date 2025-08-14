El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los vecinos comen en grupos a la sombra, en la paella solidaria de Cordovilla la Real.

Los vecinos comen en grupos a la sombra, en la paella solidaria de Cordovilla la Real. Luis Antonio Curiel
Palencia

Animada semana cultural y entrañable fiesta de la convivencia en Cordovilla la Real

Vecinos y visitantes mostraron su cara más solidaria con la tradicional paella a favor de Manos Unidas

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:03

Cordovilla la Real ha disfrutado de una animada semana cultural y de las fiestas de la convivencia para vecinos y visitantes. Los actos comenzaron con ... un animado taller de camisetas y un bingo, que contaron con gran acogida entre los vecinos. El deporte también estuvo presente durante la Semana Cultural, con campeonatos de juegos populares y la ruta cicloturista por el Cerrato palentino, en la que pudieron disfrutar de los rincones más bonitos de la comarca, que en esta ocasión tuvo su parada en una vaquería de la zona, donde los asistentes conocieron el funcionamiento de estas instalaciones.

