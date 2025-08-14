Animada semana cultural y entrañable fiesta de la convivencia en Cordovilla la Real

Cordovilla la Real ha disfrutado de una animada semana cultural y de las fiestas de la convivencia para vecinos y visitantes. Los actos comenzaron con ... un animado taller de camisetas y un bingo, que contaron con gran acogida entre los vecinos. El deporte también estuvo presente durante la Semana Cultural, con campeonatos de juegos populares y la ruta cicloturista por el Cerrato palentino, en la que pudieron disfrutar de los rincones más bonitos de la comarca, que en esta ocasión tuvo su parada en una vaquería de la zona, donde los asistentes conocieron el funcionamiento de estas instalaciones.

Además, los vecinos mostraron su cara más solidaria con la tradicional paellada a favor de Manos Unidas, que se celebró en la Plaza Mayor con gran acogida entre los vecinos. «Llevamos ya una década organizando la paellada y siempre buscamos una asociación por cercanía, algún conocido o amigo que tenga relación con ello. Este año hemos querido colaborar con Manos Unidas, y en otras ediciones lo hemos hecho con el antiguo Comedor Social de Palencia, la Asociación Nupa, Cáritas, FUNDAME, entre otras entidades. La solidaridad de Cordovilla la Real siempre es enorme», comentó Roberto Rodríguez Rodríguez, alcalde de la localidad. Tradicionalmente, los cordovilleses organizaban una cena solidaria a favor de Manos Unidas y este año han concentrado todos sus esfuerzos con la paellada, que resultó todo un éxito.

Estos días de encuentro también contaron con una cena de hermandad de huevos fritos con chorizo, amenizada por un tributo al rock-pop. La Semana Cultural finalizó con una jornada dedicada especialmente a los más pequeños, con hinchables acuáticos y talleres infantiles durante todo el día. «Consideramos que es fundamental cuidar a nuestros niños para que se sientan bien en Cordovilla y echen raíces aquí. Ellos son nuestro presente y nuestro futuro y con su alegría dan vida a nuestras gentes, y las calles y plazas rebosan de vitalidad, como ha quedado patente en todos los actos programados», destacó el regidor de la localidad.

Durante este tiempo estival, además, los niños disfrutan de la escuela de verano y otras actividades culturales y deportivas. La Semana Cultural también ha contado con un animado taller de cocina y el concurso 'Master Chef' dirigido para los más pequeños. La Fiesta Ibicenca celebrada en el Bar 'La Concordia' resulto todo un éxito y estuvo amenizada por el dj 'Orteguita'. «Agradezco la colaboración de todos los vecinos y su implicación en el desarrollo de la Semana Cultural y Fiestas de la Convivencia. Es de agradecer el apoyo prestado por las personas que desinteresadamente se han encargado de los diversos talleres así como de otras actividades que nos han permitido disfrutar de unos días de encuentro, diversión y hermandad», indicó el regidor cordovillés.