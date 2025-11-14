Alcer busca donantes de órganos en el campus de Palencia

El campus universitario de La Yutera ha sido de nuevo este jueves un punto de encuentro con la solidaridad. La asociación Alcer Palencia celebró una ... nueva edición del Día del Donante Universitario, una cita que busca concienciar a los estudiantes sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre. Durante toda la mañana, voluntarios de la entidad atendieron las mesas informativas instaladas en los edificios de Educación y Comercio, donde los alumnos pudieron resolver dudas, recoger material divulgativo y tramitar su carnet de donante.

El acto central, celebrado a mediodía, reunió a representantes de la asociación y a decenas de universitarios en una foto conjunta que simbolizó el compromiso de la juventud con la donación. «Llevamos muchos años colaborando con la Universidad de Valladolid, y esta jornada es un gesto de agradecimiento hacia la comunidad universitaria», explicó Inmaculada Gutiérrez, presidenta de Alcer Palencia, quien subrayó que el objetivo es «dar visibilidad a la enfermedad renal y al valor de quienes donan de forma altruista».

La iniciativa forma parte de una campaña que Alcer desarrolla durante esta semana en varias provincias de Castilla y León, con actividades similares en Salamanca, León o Burgos. «En Palencia nos toca la parte universitaria, y tratamos de acercar la realidad de la enfermedad renal y de la donación a los más jóvenes», señaló Gutiérrez. La presidenta recordó que Castilla y León sigue a la cabeza en número de trasplantes a nivel nacional, aunque en el último año «se ha detectado un pequeño descenso de donaciones».

«Por eso estas campañas son tan importantes: para que la información llegue y para que la decisión de donar se hable en las familias», apuntó.

Durante la jornada, los estudiantes pudieron participar también en una breve encuesta sobre el conocimiento de la donación y las enfermedades renales, una herramienta que Alcer utiliza para medir el grado de sensibilización del público joven. «Antes teníamos que salir a buscar a la gente, pero ahora son ellos los que se acercan, preguntan y se interesan. La juventud está cada vez más mentalizada y demuestra una gran solidaridad», destacó la presidenta de la asociación.

Según los datos facilitados por la entidad, en 2024 se registraron cuatro donaciones de órganos en la provincia de Palencia y un total de 137 en Castilla y León. Además de otra donación durante el periodo de enero a septiembre de 2025. Aunque las cifras varían cada ejercicio, Alcer considera fundamental seguir trabajando en la prevención y la sensibilización desde edades tempranas, tanto en institutos como en centros universitarios.

«No todo el mundo puede ser trasplantado, pero todos podemos contribuir difundiendo el mensaje y cuidando nuestros riñones para evitar llegar a tratamientos sustitutivos como la diálisis», señaló Inmaculada Gutiérrez, quien recordó que en torno al 87% de los pacientes en la provincia se encuentran actualmente en tratamiento sin necesidad de diálisis.

El Día del Donante Universitario no solo busca promover nuevas adhesiones, sino también reconocer el gesto de quienes ya han dicho 'sí' a la donación. «Muchas veces pedimos y pedimos, pero también hay que agradecer», insistió la presidenta de Alcer. «Gracias a las familias que, en momentos muy difíciles, deciden donar. Gracias a ellas, muchas personas recuperan la calidad de vida y pueden seguir adelante».

De cara a los próximos meses, la asociación pretende reforzar su presencia en la capital y en la provincia, combinando las campañas de sensibilización con charlas sobre prevención y hábitos saludables. «Queremos que la gente aprenda a cuidar su salud renal, que no tengamos que llegar a la diálisis, y que la donación siga siendo vista como ese acto tan bonito de regalar algo que uno ya no necesita, pero que puede salvar vidas», concluyó Inmaculada Gutiérrez.