El alcalde afirma que la colaboración y agilidad de Dueñas para el nuevo colegio «están demostradas»

La consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, acusó este martes al Ayuntamiento de Dueñas de no facilitar la construcción de un nuevo colegio, ya que, en lugar de ceder unos terrenos nuevos, puso a disposición los del viejo colegio (el Reyes Católicos, que fue clausurado en septiembre de 2023, antes del inicio del curso, por la existencia de daños estructurales y sus escolares trasladados a Venta de Baños), lo que obligó a un expediente de demolición y a otro arqueológico. Rocío Lucas, en respuesta a una pregunta del procurador socialista Jesús Guerrero en el Pleno de las Cortes, destacó el gran esfuerzo e inversión de la Junta en la provincia de Palencia, «independientemente de problemas puntuales».

Jesús Guerrero, que acusó a la consejera de «mentir y jugar sucio» para tapar su incapacidad, resaltó que el Ayuntamiento de Dueñas ya puso suelo a disposición de la Junta y que en el proyecto de presupuesto para 2026 solo se contemplaba una «ridícula» inversión.

Este miércoles, el alcalde de Dueñas, el socialista Miguel Ángel Blanco, ha reaccionado a las declaraciones de la consejera de Educación solicitando una rectificación pública sobre la supuesta falta de colaboración del Ayuntamiento de la localidad en la tramitación del expediente.

«El solar para la construcción del nuevo colegio es el mismo donde se encontraba el anterior edificio, por lo que han tenido disponibilidad del mismo en todo momento. La licencia para el derribo del inmueble afectado fue solicitada por la Dirección Provincial de Educación de Palencia el 11 de abril de 2024 y se otorgó licencia por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dueñas el 25 de abril de 2024, por lo que la colaboración y agilidad quedan demostradas«, afirma Miguel Ángel Blanco.

«La resolución de acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia, en relación al informe arqueológico de las parcelas realizado por el Ayuntamiento de Dueñas, se produjo el 24 de abril de 2024, por lo que la obligación por parte de esta administración de realizar estos trabajos se hizo ya casi año y medio. La solicitud formal por parte de la Consejería de Educación para la puesta a disposición del solar situado en el Paseo la Barbacana para dotar de mayor espacio al proyecto, fue solicitado el 10 de septiembre de 2025, procediendo por esta Administración a la puesta a disposición de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León de dicho terreno en sesión plenaria de 25 de septiembre de 2025», añade el alcalde de Dueñas.