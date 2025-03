Una alarma de humo ahuyentó al ladrón que tiene hastiados a los bares

Los propietarios de locales hosteleros ubicados en los barrios de San Juanillo, el Ave María y Pan y Guindas están hastiados de las andanzas del ... ladrón que en la madrugada del pasado domingo fue detenido por la Policía Nacional por cuarta vez en un mes (tres de ellas 'in fraganti') como autor de un robo con fuerza, en este caso en el bar Lago Azul, situado en la calle Maldonado. No entienden cómo el detenido, de 45 años y que cuenta con múltiples antecedentes policiales por hechos similares, sale de los juzgados con la misma libertad con la que accede al interior de sus establecimientos. Aunque lo tuvo imposible en el bar Cesitar, ubicado en la avenida Reyes Católicos, ya que el sistema de alarma del local, que incluye un dispositivo que emite un humo denso que dificulta la visibilidad, puso en fuga al delincuente.

«El humo no es nocivo, de hecho tengo en el bar dos ninfas (aves de la familia de las cacatúas) y no les pasó nada. En cuanto el ladrón metió la mano y lo detectó la alarma, saltó el humo y no se ve absolutamente nada. A mí, que me conozco el bar de memoria, me costaría orientarme dentro, porque además el humo solo desaparece después de tener un buen rato abiertas las ventanas», comentaba el propietario del bar Cesitar, indignado por cómo el detenido lleva campando a sus anchas desde hace semanas, sin que entre en prisión pese a ser detenido en varias ocasiones. De hecho, en la madrugada del viernes fue sorprendido también 'in fraganti' cuando intentaba robar en el bar Escale, en la calle San Juanillo, frente a la Plaza de Toros de Palencia.

«Ya no es solo lo que se lleva, son los destrozos que ocasiona en los bares», afirman por su parte desde el bar Lago Azul, donde fue detenido el domingo después de que, sobre las 6:30 horas, un vecino que paseaba a su perro alertase a la Policía Nacional de Palencia de que había observado cómo una persona había conseguido fracturar un cristaly se encontraba en el interior del establecimiento. Los policías nacionales acudieron con rapidez al lugar y le localizaron en el interior del establecimiento hostelero, procediendo en ese momento a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza. El hombre pasará de nuevo a disposición judicial previsiblemente este martes.

Otro de los dueños de locales hosteleros afectados por las fechorías del detenido, en este caso el del Café Barbería, ubicado en la calle Los Olmos, ha publicado un mensaje de indignación en redes sociales. «Os dije la vez anterior que esto continuaría. Pues así es, esta noche (la madrugada del domingo) el mismo 'presunto delincuente' lo ha vuelto a intentar por tercera vez en nuestro bar, esta vez sin éxito. En la primera sí lo tuvo, en la segunda y tercera ha fracasado. También lo ha intentado en el bar Buruska (calle Los Robles), en el Mesón La Reja (calle Los Olmos)... La Policía le ha detenido 'in fraganti' en el bar La Parra (calle Cervera) y en el bar Escale (calle San Juanillo), y el mismo día en que robó en el bar Buenos Aires (paseo de Victorio Macho), poniéndole a disposición judicial, pero 'su señoría' le vuelve a poner en libertad con cargos a la espera de juicio. ¿Cuándo? ¿Dentro de uno o dos años? Si entrase en su casa, ¿actuaría igual? ¿A qué espera? ¿A que tengamos que lamentar daños personales propios o ajenos?», apostillan desde el Café Barbería.

Especialmente perjudicado por la acción del ladrón ha sido el bar La Parra, ubicado en la calle Cervera, víctima de un intento de robo el pasado día 17 (fue sorprendido 'in fraganti') que se se suma a otros dos más consumados en menos de un mes en el mismo establecimiento hostelero. El primero de ellos, en la madrugada del pasado 21 de febrero, después de que el autor del hecho delictivo accediera al interior del local y desvalijara las máquinas tragaperras del establecimiento. Dos semanas después, en la madrugada del pasado día 7 de este mes, accedió al interior del bar tras reventar la persiana de una ventana que tenía dos cerrojos y romper después el cristal. Una vez en el interior, destrozó las dos máquinas tragaperras.