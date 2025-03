Afean al alcalde su negativa a homenajear a un nacido en Hontoria represaliado por los nazis

El Norte Palencia Martes, 18 de marzo 2025, 20:58 Comenta Compartir

Una treintena de personas nacidas o vecinas de la provincia de Palencia (29 hombres y una mujer) fueron deportadas a campos de concentración de la Alemania nazi. De ellas, 19 fueron asesinadas allí (16 en Gusen/Mauthausen, dos en Sachsenhausen y una, en Dachau); diez fueron liberadas con vida y de la restante no se tienen datos. Una de las víctimas en Gusen fue Antonio García Hevia, nacido el 13 de junio de 1898 en la calle El Palacio de Hontoria de Cerrato e hijo y nieto de pastores originarios de Baltanás. A finales del año 2024, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Palencia, apoyada por el grupo municipal de IU, solicitó al Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato la cesión de un local para un acto de reconocimiento y la autorización para la colocación en el municipio de un 'adoquín de la memoria' en recuerdo Antonio García Hevia. Y según se asegura desde la ARMH de Palencia, «desde el primer momento el alcalde de Hontoria de Cerrato, el popular Juan Antonio Abarquero, se mostró en desacuerdo con la celebración de estos actos».

«Al menos en dos ocasiones, una ante el representante de la ARMH de Palencia y otra, antes los familiares de Antonio García Hevia, manifestó que mientras él fuese el alcalde, en su pueblo no se iba a celebrar ningún acto de este tipo. Y desde entonces no ha hecho más que recurrir a tácticas dilatorias para dificultar y retrasar en lo posible la posible celebración del homenaje. Tácticas tales como no aceptar la recepción del escrito de solicitud por un defecto de forma (que se podría haber subsanado al momento) o exigir a los familiares que demostrasen su parentesco con el deportado, cuando todas las partidas de nacimiento necesarias están en poder del propio ayuntamiento y se pueden comprobar en unos minutos», sostiene la ARMH de Palencia en un comunicado.

«El último pleno ordinario en el Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato se celebró el pasado mes de diciembre. En dicha sesión, el alcalde se negó a incluir este tema en el orden del día, y tampoco respondió al concejal de IU en el turno de ruegos y preguntas ni atendió a las demandas de los familiares de Antonio García Hevia allí presentes», agrega la ARMH de Palencia, que incide en que, si su solicitud no está incluida en el orden del día del pleno de este mes, «recurriremos al Defensor del Pueblo y a la Secretaría de Memoria Histórica, a nivel estatal, y al Procurador del Común, a nivel autonómico».

«Desde 1992 se han colocado más de 100.000 adoquines de la memoria ('stolpersteine' en alemán) en 29 países. En España, con alrededor de 7.500 deportados asesinados, ya hay colocados más de 500. Concretamente en Castilla y León, con 381 muertos, hay ya más de 60 'stolpersteine' instalados», incide la ARMH de Palencia.

De Antonio García Hevia no se volvió a tener noticias hasta principios de los años 30, cuando residía en la Colonia de Tormos, en Alcalá de Gurrea (Huesca), donde vivían los numerosos trabajadores que construían la presa de La Sotonera. En esa colonia le sorprendió el levantamiento militar de 1936 y la Guerra Civil, y todos los indicios apuntan a que Antonio García Hevia no combatió, primero por su edad (38 años) y segundo, porque su nombre no aparece en ninguno de los archivos españoles como combatiente en el conflicto.

La llegada de la Guerra Civil trajo consigo una enorme y brutal represión sobre los trabajadores de la presa, que fueron asesinados o encarcelados, aunque alguno, entre ellos Antonio, consiguió llegar a la zona republicana. «Tampoco sabemos su papel en los siguientes tres años, aunque todo apunta a que apoyó al gobierno legal, lo que trajo consigo que se viese obligado a exiliarse en Francia», agrega la ARMH de Palencia.

«Ya en Francia fue encuadrado en una Compañía de Trabajadores Extranjeros en Los Vosgos y el 20 de junio de 1940 fueron capturados todos ellos por el ejército nazi y trasladados a campos de prisioneros ya en territorio alemán. El 5 de septiembre de 1940, Antonio García Hevia partió en un convoy hacia Mauthausen junto con otros 201 compatriotas republicanos. El 8 de septiembre de 1940 llegaron todos a Mauthausen y a Antonio le asignaron el número de prisionero 4361. La terrible dureza del trabajo y de las condiciones de vida en este campo, sumado a su edad, trajo consigo que el 24 de enero de 1941 fuese trasladado al campo auxiliar de Gusen (donde iban a parar, para morir, los prisioneros que por su estado ya no eran útiles para el durísimo trabajo del campo). Con su nuevo número de prisionero, el 9259, permaneció allí hasta el 9 de julio de ese mismo año, cuando falleció», subraya la ARMH de Palencia.

Catalina, una hermana de Antonio García Hevia, continuó en Hontoria de Cerrato al casarse con Ciriaco Gutiérrez, pastor local. De este matrimonio descienden los familiares del deportado asesinado en Gusen que están reclamando el homenaje, ya que Antonio no tuvo descendencia.