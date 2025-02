El acusado de robo con violencia y lesiones a otro hombre niega su participación

«Empezaron a insultarse con el otro chaval y me quedé sorprendido porque todo fue cosa de un minuto. No intervine en la pelea, les ... dije que dejaran de pegarle y les separé. Yo no quería problemas». D. J. M., el joven acusado de un presunto delito de robo con violencia en concurso con un delito de lesiones, con el agravante de abuso de superioridad, cometido supuestamente cuando estaba acompañado por dos menores que ya han sido juzgados y condenados por el Juzgado de Menores, ha negado este jueves su participación en los hechos en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal de Palencia, que ha quedado vista para sentencia. El Ministerio Público, por su parte, ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y solicita para el acusado una pena de cuatro años de cárcel por el delito de robo con violencia y de dos años y seis meses, por el de lesiones.

Los hechos se remontan a las 6:35 horas del 26 de agosto de 2023, cuando, según el escrito de la Fiscalía, el acusado, de 19 años en el momento de los hechos y que iba acompañado por dos menores de 16 años, acometió en la calle Luis Guanella de la capital palentina a un viandante, de 54 años, a quien le propinaron patadas y puñetazos con el fin de sustraerle la bandolera que portaba, en la que llevaba 35 euros de los que se apoderaron pero que fueron recuperados con posterioridad.

«Fueron O. L. y R. C. (los dos menores que le acompañaban) los que agredieron al hombre, yo estaba a unos metros de distancia y no sé por qué empezaron a pegarle», ha continuado afirmando el acusado, que ha negado asimismo que le robaran a la víctima la bandolera y se repartieran entre ellos las pertenencias.

«Yo salí de madrugada de mi casa para ir a llevar al trabajo a mi hijo, me encontré con los tres jóvenes, que iban por mitad de la calle con la intención de romper espejos de vehículo. Me empezaron a insultar y a provocarme pero no les di respuesta, uno de ellos me dijo que le mirara a la cara pero me metí por otra calle y ellos echaron a correr detrás de mí. Me agarraron del bolso que llevaba y empezaron a darme patadas y puñetazos hasta que se hicieron con él. Yo estaba en el suelo y se marcharon tan tranquilamente con el bolso. Fui detrás de ellos y la Policía Nacional les detuvo en las inmediaciones del Pabellón Municipal de Deportes de Palencia», ha subrayado por su parte la víctima.

O. L., uno de los menores que acompañaban al acusado y que está interno en Zambrana, ha señalado durante la vista que fue él quien empezó a pegarse con la víctima y que el otro menor, R. C., fue quien se metió a separarles, asegurando además que el acusado no intervino en los hechos y que les dijo que dejaran de meterse en problemas. Por su parte, R. C., ha subrayado que la víctima empezó a insultarles y que fue O. L. le lanzó un golpe sin llegar a impactar. «Fui yo quien le golpeé, se nos fue de las manos. D. J. M. no hizo nada, nos dijo que le dejáramos y siguiéramos de fiesta. O. L. le quitó la bandolera pero no queríamos pegarle para robarle», ha agregado.

La víctima resultó con contusiones múltiples que requirieron puntos de sutura y de las que tardó en curar 38 días, restándole una cicatriz como secuela. La Fiscalía solicita para el acusado una indemnización de 5.079 euros a la víctima.