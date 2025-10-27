El 38% de las 406 inhumaciones de este año en el cementerio son incineraciones

La inminente celebración del Día de Todos los Santos revela las estadísticas relativas al cementerio municipal, en el que este año se han efectuado 406 ... inhumaciones, de las que 154 han sido de cenizas, es decir el 38%, lo que supone un incremento respecto a los años anteriores. Asimismo, se han registrado 188 cambios de titularidad, 85 reducciones, 22 traslados, 9 enterramientos en común y 54 concesiones (20 sepulturas, 19 nichos y 15 columbarios).

Las inversiones realizadas este año, una vez finalizadas las obras de urbanización de la zona, han dado lugar a un espacio disponible para la construcción de 1.380 sepulturas. Ya se han construido 34 unidades y está en proceso de construcción otras 24. Esta ampliación contaba con un presupuesto de 48.400 euros. Entre las inversiones previstas además, se encuentran la renovación de contenedores (1.437 euros) y de taquillas en vestuarios de personal (1.097 euros), así como las obras de canalización y drenaje de aguas (28.205 euros). También este año las tasas han subido respecto del año anterior tanto en las concesiones como en las del resto de los servicios que se prestan en el cementerio municipal.

Al camposanto municipal se le aplica la nueva ordenanza, cuyo texto renovado fue aprobado inicialmente por el Pleno el 19 de septiembre de 2024 y entró en vigor el 23 de enero de este año. La modificación más importante introducida tiene que ver con los cambios de titularidad de los derechos funerarios, en los que se ha eliminado el requisito del acuerdo unánime de todos los herederos para hacerlo más flexible y poder resolver algunos casos que de otra manera no podrían ser resueltos. En estos meses transcurridos desde su entrada en vigor, ya se ha dado solución a varios casos que se encontraban en esta situación.

Otra novedad que se incluye es la posibilidad de acudir al cementerio municipal acompañado de animales de compañía, eliminando la prohibición que existía al respecto. Se ha incorporado también una relación clara de derechos y deberes de los usuarios y los concesionarios, se han tipificado las infracciones y se ha incluido el régimen sancionador derivado de las mismas.

También se hace referencia a la tramitación electrónica en cuyo sentido avanza también la gestión del cementerio, para la que el Ayuntamiento de Palencia sigue trabajando en la ampliación de la base de datos y está prevista la incorporación de una nueva aplicación informática para su mejora. En la actualidad ya están grabados todos los datos y las actuaciones referentes a la totalidad de las 15.312 unidades de enterramiento concedidas en el cementerio municipal y de 38.213 inhumaciones.

Operativo especial

El Ayuntamiento de Palencia ha preparado un operativo especial para la Festividad de Todos los Santos, en el que se reforzarán las líneas de autobuses, la presencia de operarios municipales en el cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles, así como de la Policía Local para la organización del tráfico y los aparcamientos de la zona, y una ampliación de horarios hasta el 2 de noviembre, con apertura entre las 8:00 y las 19:00 horas. A partir del lunes 3, el cierre será a las 18:00 horas. También en estos días el Ayuntamiento reforzará la limpieza del recinto y se instalarán cuatro cabinas de aseos portátiles para complementar los existentes.

El dispositivo de vehículos organizado por parte de la Policía Local se establecerá hasta las 20 horas del día 2 de noviembre, donde por razones de seguridad peatonal se va a restringir el acceso de vehículos al Camino Nuestra Señora de los Ángeles salvo para los de emergencia y asistencia sanitaria; autobús urbano, cortejos fúnebres (tres vehículos por funeral), vehículos con tarjeta de discapacitados; taxis o de distintos profesionales que deban prestar servicios.

Se prevé la instalación de floristas el miércoles 29 de octubre, teniendo autorizada la venta desde ese mismo día al 2 de noviembre. También se les permitirá desmontar el día 3. En principio se autorizarán ocho vendedores estáticos y tres con acceso al interior del cementerio, para dejar encargos. El horario para estos últimos, será de 8 a 10 horas. También se ha contratado una ambulancia de Cruz Roja, para el día 1, en horario de 09:00 a 19 horas. El resto de días, si hubiera alguna incidencia, se resolverá, a través del 112.

El servicio de Policía Local contará con un dispositivo de vigilancia y control, en horarios de alta intensidad de visitantes, siendo el más importante el sábado día 1, contando con los efectivos que sean necesarios en los entornos del cementerio. Se prevé la actuación de otras unidades de servicio operativo en caso que fuera necesario por circunstancias sobrevenidas. Asimismo, se tendrá especial atención, a la seguridad de los peatones, así como con los vehículos, que transporten personas de avanzada edad o impedidas.

Los agentes allí destinados proporcionarán a las personas que lo soliciten información sobre lugares donde aparcar, horarios de apertura y cierre del cementerio, de los autobuses, etc. Por último, se realizará un seguimiento de la intensidad del tráfico en las glorietas de la calle Andalucía con las calles Portugal e Inglaterra, atendiendo cualquier incidencia en el interior de la instalación.

Del mismo modo, el servicio especial de autobuses estará disponible los días 31 de octubre y 2 de noviembre con frecuencias cada hora y salidas de la Plaza de León hacia el cementerio, en horario de 9 a 13 y de 15 a 19 horas y de retorno, de 09:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 19:30 horas. Por su parte, el día 1 de noviembre el servicio se prestará con una frecuencia de 15 minutos con salidas desde la Plaza de León desde las 09:00 a las 18:45 horas ininterrumpidamente y de retorno, de 09:30 a 19:15 horas.

Las paradas serán las habituales en estas fechas, para la ida: Plaza de León, Avenida Casado del Alisal (Frente Usos Múltiples y Hotel), Manuel Rivera (Esquina del Salón), Avda. Modesto Lafuente (Pza. España), Avda. Cardenal Cisneros (Campo de la Juventud, Esq. Miguel Unamuno, Esq. Calle Jardines), Avd. de Cataluña (Frente Frontón La Ensenada) y Cementerio. Y para la vuelta: Cementerio, Avd. de Portugal (Frente Ferial), Avenida de Cataluña (Frontón de la Ensenada), Avenida Cardenal Cisneros (Colegio Padre Claret, Calle Balmes y Esq. Casañé), Avda. de Valladolid (Esq. Cardenal Cisneros), Avda. Modesto Lafuente (Plaza España y número 9), Avda. Manuel Rivera (Angelinas, Esq. Dr Cajal), Avda. Casado del Alisal (Usos Múltiples y RENFE) y Plaza de León.

Otro de los elementos que se integran en este dispositivo especial son las celebraciones litúrgicas, previstas para las 11:00, 12:00 y 13:00 h. del día 1 (presididas por el obispo la de las 12 y 13 horas), y a las 11:00 h el día 2 (presidida también por el obispo).