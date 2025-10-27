El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias personas en el cementerio municipal de Palencia, el año pasado en Todos los Santos. Marta Moras
Palencia

El 38% de las 406 inhumaciones de este año en el cementerio son incineraciones

La nueva ordenanza permite el acceso con animales de compañía a las instalaciones, que amplían horarios y servicios esta semana

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:00

Comenta

La inminente celebración del Día de Todos los Santos revela las estadísticas relativas al cementerio municipal, en el que este año se han efectuado 406 ... inhumaciones, de las que 154 han sido de cenizas, es decir el 38%, lo que supone un incremento respecto a los años anteriores. Asimismo, se han registrado 188 cambios de titularidad, 85 reducciones, 22 traslados, 9 enterramientos en común y 54 concesiones (20 sepulturas, 19 nichos y 15 columbarios).

