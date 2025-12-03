El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

1.075 vacunas contra la gripe y covid en el primer fin de semana de refuerzo

La vacunación extraordinaria se repetirá este viernes día 5, de 15:00 a 21:00 horas, y sábado y domingo, de 9:00 a 21:00 horas, en La Puebla, en la capital y otros quince puntos en la provincia

J. Olano

J. Olano

Palencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:54

Las jornadas extraordinarias de vacunación de la gripe y covid el pasado fin de semana en Palencia (entre el viernes 28 y el domingo 30) ... llegaron a 1.075 personas (en el Punto de Atención Continuada de la capital se suministraron 991 vacunas, el resto en los otros quince puntos de la provincia). De esta cifra, 304 son vacunas covid que solo se pusieron en los PACIP.

