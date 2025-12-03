1.075 vacunas contra la gripe y covid en el primer fin de semana de refuerzo

Las jornadas extraordinarias de vacunación de la gripe y covid el pasado fin de semana en Palencia (entre el viernes 28 y el domingo 30) ... llegaron a 1.075 personas (en el Punto de Atención Continuada de la capital se suministraron 991 vacunas, el resto en los otros quince puntos de la provincia). De esta cifra, 304 son vacunas covid que solo se pusieron en los PACIP.

Con estos datos, las vacunas totales suministradas en lo que va de campaña en Palencia a fecha de 1 de diciembre, según ha informado este martes la Junta de Castilla y León son 41.897 de gripe, además de 20.935 de covid y 26 pediátricas. También se han inoculado en esta campaña 528 de VRS.

La vacunación extraordinaria se repetirá este próximo fin de semana, el viernes de 15:00 a 21:00 horas y sábado y domingo, de 09:00 a 21:00 horas. Sacyl insiste en la conveniencia de vacunarse, especialmente la población de riesgo, debido a los picos altos que la gripe presenta en estos últimos días coincidiendo con el inicio del mes de diciembre.

En la provincia de Palencia, los Puntos de Atención Continuada habilitados para la vacunación sin cita previa son el PACIP de La Puebla, en la capital, además de otros quince en los pueblos: Aguilar de Campoo, Baltanás, Cervera de Pisuerga, Carrión de los Condes, Frómista, Guardo, Herrera de Pisuerga, Osorno, Paredes de Nava, Saldaña, Torquemada, Venta de Baños, Villada, Villamuriel de Cerrato y Villarramiel.