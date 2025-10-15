El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla

La viñeta de Sansón: El plan de Ábalos

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:39

Comenta
Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  2. 2 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  5. 5

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  6. 6

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  7. 7

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  8. 8 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  9. 9 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora
  10. 10

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La viñeta de Sansón: El plan de Ábalos