El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla

La viñeta de Sansón

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 07:26

Comenta
Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  2. 2 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  3. 3 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  4. 4

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  5. 5

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  6. 6 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  7. 7 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  8. 8 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  9. 9

    Mañueco lanza la campaña electoral con un guiño a Ayuso y prometiendo «nueces» frente al ruido
  10. 10 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La viñeta de Sansón