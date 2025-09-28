El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La viñeta de Rodera

Rodera

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:31

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia es Javier Sánchez, un controlador aéreo de Madrid
  2. 2

    Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    El mapa comunitario de las incidencias en Valladolid: de qué se quejan los vecinos
  5. 5

    «Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»
  6. 6 Valladolid a vista de pájaro: ¿sabes identificar qué se ve en la foto?
  7. 7

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  8. 8

    Las secuelas de las víctimas de la banda del BMW: «Queda el miedo»
  9. 9 Detenida una pareja por robar 29 botellas de alcohol en un solo día de seis súper de Valladolid
  10. 10

    Susto en La Rubia por un incendio en una cocina en el que resultaron intoxicados dos vecinos octogenarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La viñeta de Rodera