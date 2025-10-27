El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vidas breves

Temer como un torero

«Solo cuando pasa el tiempo te das cuenta de que dedicaste demasiado tiempo a entrenar músculos para pelear contra miedos imaginarios, cuando podrías haberte ahorrado unas cuantas muescas»

Teresa Sanz Nieto

Teresa Sanz Nieto

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:17

Comenta

En la casa en la que crecí colgaba en el pasillo una foto descolorida. Mi padre, con traje gris de oficinista y corbata desajustada, sujetaba ... un capote al lado de un par de vaquillas. Su sueño adolescente había sido ser torero, como el de media España de la posguerra. Alcanzar la fama en los ruedos era un camino seguro para salir de la miseria. Triunfar en Las Ventas era subir automáticamente de clase social: vestir bien, quemar los garitos de la Gran Vía, codearse con las actrices, comprarse un cortijo, y hasta ir al Pardo, por qué no. Pero, sobre todo, comer pan hasta hartarse. Entonces, los jóvenes luchaban por prosperar, por tener una vida medio normal, al igual que la siguiente generación luchó por la libertad y por acabar con el bozal de la dictadura.

