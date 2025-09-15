El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La ministra Portavoz, Pilar Alegría, habla con los periodistas a su salida de una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en una imagen de archivo. EP
Lo malo y lo bueno del periodismo

«Quizás nosotros no lo hemos sabido hacer demasiado bien, pero el periodismo está siempre en construcción. ¿Quién no necesita entender cómo funciona el mundo, más ahora que nunca?, ¿quién no necesita confiar?»

Teresa Sanz Nieto

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:55

No recuerdo qué escritor contaba que, siendo estudiante en Oxford, cuando presentaba algún ensayo superficial o poco trabajado un compañero le decía: «Excelente muestra de ... periodismo, amigo». Los periodistas estamos acostumbrados a ese tipo de comentarios y conviene ser humilde porque «ser especialista en nada» viene de serie. El periodista va por el mundo haciendo preguntas bastante parecidas al ciudadano común, y debe ser así, para poder explicar las respuestas al resto de ciudadanos. Acostumbrados de siempre a la mirada indulgente de los sabios sobre nuestro trabajo, en los últimos tiempos se ha sumado la presión de los que justo demandan lo contrario: noticias bomba, y en diez segundos. Qué caduco ha quedado el background, con el que siempre andaba a vueltas la profesora de Redacción Periodística: «Ninguna noticia sin su contexto».

