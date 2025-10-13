El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Candidatos a un puesto de trabajo en hostelería, el pasado día 7 en Salamanca. Susana Martín / ICAL
Dos patronos corren tras un obrero

«Los empresarios están preocupados, sobre todo porque hoy no es tan fácil reponer plantillas»

Teresa Sanz Nieto

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:53

Ojeo un librito publicado en 1944. Se titula Ensayo de un vocabulario social. La primera entrada es «Absentismo: Ausencia de las personas acomodadas que se ... alejan de las pequeñas localidades donde radican sus bienes para residir en las grandes ciudades». Apenas recordaba esa acepción que recogían los libros de Historia. Las clases absentistas, los que vivían de su renta con holgura, sin ocuparse de la gestión de sus propiedades. Me pregunto cuándo empezó a utilizarse absentismo con el significado actual: «Abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación». Hoy la palabra está de moda, aunque no se atiende a su significado. Cuando se apunta que desde el Covid se ha duplicado la tasa de absentismo del 3,5 al 7 por ciento, la mayor parte son trabajadores que se ausentan por enfermedad o incapacidad temporal, no porque les dé la gana. Estamos envejeciendo muchos a la vez, y el cuerpo falla más; aunque dicen que también hay más bajas entre los trabajadores jóvenes. Puede que existan ausencias demasiado prolongadas, a veces por retrasos en la recuperación que no desea el propio afectado. Y puede, fijo, que haya unos cuantos muy jetas. Pero no se debe proyectar una sombra de sospecha sobre todos, es injusto y cruel. La vagancia no es absentismo. Qué más quisiera uno estar sano, y no tener que estar todo el día dando explicaciones, a la mutua, a los compañeros y al vecino indiscreto.

