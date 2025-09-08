El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un grupo de mujeres en una parada de autobús. R. Ruiz
Vidas Breves

El autobús de las siete

«Saber que necesitas a los demás y reconocer tu propia debilidad, paradójicamente, te fortalece y te hace muy consciente de la importancia de lo público»

Teresa Sanz Nieto

Teresa Sanz Nieto

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:25

Cada diez minutos se renueva el destacamento de la parada de autobús. Tras el paréntesis del verano, la tripulación está casi a pleno rendimiento. A ... las siete los asientos metálicos se ocupan poco; la mayoría aguarda de pie a un lado y otro de la marquesina. Hay consultas compulsivas a la aplicación del móvil: hoy llega un minuto antes, o cuatro después, no te puedes fiar del todo. Aquí no hay colas, Valladolid no es tan grande, así que llegado el embarque basta con arremolinarse cerca de la calzada, donde más o menos para cada día. Dentro y fuera las mujeres son mayoría. Algunas llevan haciendo el mismo trayecto muchos años; otras, jovencísimas, acaban de estrenar nómina. Tras los días de calor aparecen las rebecas, y dentro de muy poco se cubrirán con abrigos. Salvo que coincidan compañeras, en general se respeta el silencio. Todavía la mente está sujeta con un hilo invisible a la cama deshecha, al táper sacado rápido del congelador, a la puerta cerrada con precipitación. El autobús va recogiendo personas, que reparte donde demandan sus servicios.

