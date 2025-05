Comenta Compartir

Ya se sabe que lo poco gusta y lo mucho cansa. Y aunque puede que piense que me refiero a las incidencias de la red ... ferroviaria, en realidad me gustaría hablar de algo más mundano y ajeno a la clase política que nos atormenta. Hoy le traigo aquí algo que puede parecerle superficial, pero que me trae por el camino de la amargura.

¿Quién no se ha relajado una tarde de domingo recostado en el sofá con un libro entre las manos, unas velas aromáticas, una manta aportando calor y un te humeante sobre la mesa, mientras el viento y la lluvia desgranan su particular banda sonora? Le doy la respuesta: en los últimos meses todos y ya demasiadas veces. Qué aburrimiento de agua, oiga. Es que ni un respiro. Que sí que es buenísima, lo sé; que es gloria bendita ver cómo están los pantanos, no le quito razón; que es el origen de la vida, pues muy bien. Pero ya, que estamos en mayo y los cuerpos empiezan a pedir sol y buenas temperaturas. Ya se sabía de las afecciones que el mal tiempo generaba en nuestro estado de ánimo antes de que los modernos –esos que creen que el mundo empezó con ellos y su necesidad de etiquetarlo todo– lo llamasen Trastorno Afectivo Estacional (TAE para los amigos). Diez años han estado estudiando el tema en Suiza. No les quito mérito, pero una década para concluir que el mal tiempo nos pone mala cara con su correspondiente partida económica… Semana Santa, el puente de mayo… ¿También nos va a fastidiar San Pedro Regalado? Qué hartura. Con todo lo que tenemos que agradecerle al sol… Incluso apagones que nos aíslan del mundo para llevarnos a experiencias que todos deberíamos vivir, según un tertuliano de la televisión pública. Sol, quiero sol. De ese que achicharra y abrasa. Del que desploma la tensión e impide dormir… Necesito sol. Y punto.

