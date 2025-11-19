Queridos Reyes Magos

Espero que estéis muy bien; yo lo estoy. Este año he querido ser previsora porque ya sabéis que los juguetes de moda se agotan rápido ... y no me quiero arriesgar a quedarme sin el mío, so pena de multa de 80 euros, si se descubre su ausencia en un control rutinario, o de 200, si fuese en una situación menos aleatoria.

Pero es que ¡sueño con mi baliza V16 con geolocalización homologada, conectada y autorizada por la Dirección General de Tráfico! Desde la Barbie que no tenía tanta ilusión, ¿os acordáis? Pero es que va a ser mi primera baliza, y menos mal, porque si os la hubiera pedido en 2018, cuando la DGT autorizó las primeras, ahora la podría usar para montar la discoteca en casa y poco más, que aquellas no delataban la ubicación.

Os reconozco que además me hace sentir útil. Anda que no se van a poder hacer cosas con los 300 millones de euros que, se calcula, recaudará Hacienda, que somos todos, aunque algunos un poco menos, con el IVA de las balizas. Por ejemplo, con ese dinerillo, y a 20 millones por aniversario, ya tenemos garantizada la celebración de la muerte de Franco hasta 2040. ¡Bien!

Y aunque algunos expertos digan que realmente no dan mayor visibilidad y su validez se ciña en exclusiva al territorio patrio, no seré de esos fascistoides que amenazan con declararse insumisos en estos dispendios. Que a mí también me habría gustado que, siendo una obligación sólo nuestra, hubiera una mayor producción nacional y no sólo el 12 por ciento de las balizas que se comercializan, pero es que esta gente lo critica todo.

Bueno, os dejo que tendréis muchas cosas que hacer. Espero que sigáis bien. Y si tenéis algún percance con los camellos, no dudéis en usar mi baliza, que os la presto. Siempre vuestra.