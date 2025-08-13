El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Efe
Cola de león

Pirómanos

Castilla y León arde. Y a algunos eso parece hacerles gracia, y frivolizan, y pilotan trenes a los que nadie debería subirse

Susana Ahijado

Susana Ahijado

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:26

Hay pocas estampas más desoladoras que un espacio natural arrasado por las llamas. No son el olor o la negrura, que también. Es, sobre todo, ... el silencio. La ausencia de vida. En un bosque tiznado, los únicos que sobreviven son los mosquitos, depredadores voraces en busca de sangre fresca. Los pájaros no sobrevuelan sobre tierra muerta. Salvo los carroñeros.

