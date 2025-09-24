Barra libre de preservativos; esa es la solución que baraja el Ministerio de Sanidad contra el incremento constante de los contagios de las enfermedades de transmisión sexual ... de las últimas dos décadas. No ha sido suficiente con todas las campañas de educación que llevamos años costeando, no. Las transmisiones aumentan, sobre todo entre los jóvenes. Por eso, la chistera de la ministra saca ahora lo de los profilácticos gratuitos para los chavales de entre 16 y 22 años antes de que acabe 2025, que el 31 es Nochevieja y hay fiesta.

De nada sirve tanta inversión en formación, si el mensaje no cala entre quienes tiene que hacerlo. Algo falla, al menos un poco, y no estaría de más analizar la situación, aunque sea con una «pequeña investigación».

Vivimos en el mejor momento posible para ser joven. Es indudable. Transporte gratuito, veranos financiados, dinero en mano para discernimiento cultural y ahora preservativos a granel. Qué maravilla. Un mundo de fantasía que los tiene entretenidos frente a un futuro que los alcanzará de forma impepinable, lo quieran o no. Entonces llegarán los problemas para acceder al mercado laboral, a unos salarios dignos, a una vivienda en condiciones y hasta a la posibilidad de disponer de un vehículo propio.

Los desafíos llegan cuando se agota el bono cultural y se pasan los efectos de la anestesia. La realidad aguarda con ese primer contrato, a una edad cada vez más tardía; con una estabilidad profesional que se resistirá; o una habitación en un piso compartido como lugar de residencia hasta rondar la crisis de los cuarenta. Pero que todos esos futuribles no empañen la felicidad presente. Ya habrá tiempo de preocupaciones. Ay, divino tesoro.