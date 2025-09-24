El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un joven saca un preservativo del bolsillo. Stockadobe
Cola de león

Divino tesoro

«Vivimos en el mejor momento posible para ser joven. Es indudable. Transporte gratuito, veranos financiados, dinero en mano para discernimiento cultural y ahora preservativos a granel»

Susana Ahijado

Susana Ahijado

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:10

Barra libre de preservativos; esa es la solución que baraja el Ministerio de Sanidad contra el incremento constante de los contagios de las enfermedades de transmisión sexual ... de las últimas dos décadas. No ha sido suficiente con todas las campañas de educación que llevamos años costeando, no. Las transmisiones aumentan, sobre todo entre los jóvenes. Por eso, la chistera de la ministra saca ahora lo de los profilácticos gratuitos para los chavales de entre 16 y 22 años antes de que acabe 2025, que el 31 es Nochevieja y hay fiesta.

