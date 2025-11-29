El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un grupo de inmigrantes se dirige a uno de los aviones militares para su deportación dentro del plan impulsado por Donald Trump. Karoline Leavitt

El 'enemigo interior'

Amenazar a parte de la población estimula la deriva hacia un régimen autoritario

Rosario Morejón. Doctora en Psicología y analista de relaciones internacionales

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:40

Comenta

Atentos a la regularidad con la que Donald Trump se enfrasca en la eliminación del 'enemigo interior', tanto para nombrar a sus adversarios políticos como ... a los inmigrantes que expulsa, puede decirse que la expresión, en desuso desde la Guerra Fría, recobra brillo a los dos lados del Atlántico. En Francia, Marine Le Pen y Jordan Bardella juran haber roto con las ideologías; solo los guía el «sentido común». Pero las corrientes identitarias y racistas que alimentaban el Frente Nacional persisten en su entorno. Los discursos de Reagrupación Nacional (RN) señalan a los extranjeros como los principales «enemigos del interior». En su inauguración del curso, el 14 de septiembre en Burdeos, Le Pen prometía «ingentes ahorros una vez suprimida la inmigración de ventanilla social». Su público enardecido apostillaba: «¡Estamos en nuestra casa!». La historia enseña que la designación de 'enemigos interiores' y el recurso a la amenaza contra una parte de la población estimulan el deslizamiento hacia regímenes autoritarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  2. 2

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  3. 3 La Junta convocará casi 2.000 plazas para personal de Sacyl en 2026
  4. 4 Jero, el del medio de Los Chichos, ya tiene su calle en Valladolid
  5. 5 Cuatro perros sueltos atacan y hieren a un vecino de Alcazarén y su mascota
  6. 6

    La antigua Hacienda se llenará con 280 funcionarios de Servicios Sociales desde enero
  7. 7

    El restaurante La Maruquesa reabre sus puertas junto al Canal de Castilla un año después del incendio
  8. 8

    ¿Qué pasó con el implante coclear que perdió Julia?: La familia de la niña pide ayuda al hospital
  9. 9

    Del campo al paraíso familiar llamado El Peral: «El barrio tiene mucho futuro»
  10. 10 Alerta sanitaria por presencia de salmonella en un preparado de carne de pollo procedente de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El 'enemigo interior'

El &#039;enemigo interior&#039;