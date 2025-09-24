El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El príncipe Harry de Inglaterra. AFP

Herederos

A la última ·

Es lo que ocurre cuando te dan la vida hecha, que ya no sabes qué hacer con ella. Pues quejarte. Y, si eres famoso, monetizar la queja

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:42

El heredero se fue a Granada arrastrando los pies y la maleta. «¡Con lo bien que se está en casa!», suspiró a modo de despedida. ... Hombre, a ropa planchada y a mesa puesta. Así cualquiera. Ahora, en cambio, le toca poner lavadoras y fregar los platos a mano. «¡¿Es que no va a haber lavavajillas en ningún piso de estudiantes?!», pregunta con profunda consternación, como quien se pregunta por qué existen las guerras en el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  2. 2

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  3. 3

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  4. 4

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  5. 5

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  6. 6

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  7. 7 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  8. 8

    Investigan a tres trabajadores de La Fiestuki por «mentir» en un juicio por asesinato
  9. 9 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  10. 10

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herederos

Herederos