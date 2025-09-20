El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, junto a su esposa Melania REUTERS

Enmierdar la enmienda

A la última ·

En estos momentos la Primera Enmienda solo ampara a los acólitos de Trump

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:05

Se ha hecho más pedagogía solo de la Primera Enmienda que de toda la Constitución Española. Hombre, que llevan toda la vida hablando de ella ... en series y películas norteamericanas. En cambio, el artículo que en nuestro país consagra el derecho a la información y a la libertad de prensa únicamente sale a relucir cuando algún famoso demanda a un medio, junto con el del derecho al honor y a la intimidad. Generalmente, es Kiko Matamoros quien nos ilumina al respecto, que los pocos años que pasó por la facultad de Derecho le han lucido más que a mí. «Eres el maestro liendres, que de nada sabe y de todo entiende», le dice Belén Esteban.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  2. 2

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  3. 3

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  4. 4 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  5. 5 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  6. 6

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  7. 7

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»
  8. 8 Hallan muerto en su domicilio en Palencia a un hombre de 77 años
  9. 9

    Un DJ en bici para que Valladolid dé pedales a ritmo de techno por la movilidad sostenible
  10. 10

    Valladolid alcanza el pico de un episodio de calor «excepcional» con 35,5 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Enmierdar la enmienda

Enmierdar la enmienda