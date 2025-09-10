El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cazatesoros

A la última ·

Cuando pierda lo que me queda de memoria, releeré estas columnas y me acordaré de la mujer que buscaba tesoros enterrados en la arena

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:21

Cuando me piden fuego, doy lumbre con un humilde mechero de propaganda. Ya me gustaría a mí sacar un encendedor de postín para dármelas de ... señora bien, pero no tengo ninguno. Para qué, si lo voy a perder. Porque todo lo pierdo. Y no una vez, sino varias: las gafas, el móvil y las llaves, la Santísima Trinidad, desaparecen durante un rato cada pocos días para reaparecer sin previo aviso, como el tipo que se va a por tabaco y, veinte años después, vuelve viejo y enfermo para que su santa lo cuide.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes mayo
  2. 2

    Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
  3. 3

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  4. 4

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  5. 5

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Martes 9 de septiembre
  7. 7 Los fuegos artificiales provocan un conato de incendio en el Paraje del Caño Hondo
  8. 8

    El nuevo centro deportivo Viding borra la huella de Lauki con amplias avenidas en su entorno
  9. 9 Autorizadas dos promociones que levantarán 82 nuevas viviendas en Puente Jardín y La Cumbre
  10. 10

    Rescatada en helicóptero una brasileña afincada en Valladolid al no poder continuar una ruta en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cazatesoros

Cazatesoros