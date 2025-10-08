El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cayetano Martínez de Irujo EP

Cayetano de cayetanos

A la última ·

El duque de Arjona es el más rancio de todos, tanto como la galleta que te encuentras olvidada en el fondo de la caja a la vuelta de vacaciones

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:11

No vi la boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan porque estaba a otras cosas más importantes, como irme a comer con los ... amigos. Y porque Cayetano da mucha pereza, que también: dentro del rancio abolengo, el duque de Arjona es el más rancio de todos, tanto como la galleta que te encuentras olvidada en el fondo de la caja a la vuelta de vacaciones.

