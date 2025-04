Autosecuestro

Comenta Compartir

Mentimos desde siempre. Posiblemente, es de las primeras cosas que aprendemos a hacer. Por supervivencia, claro. Una amiga, cuando volvía a casa los sábados en ... estado de vómito supino, les echaba la culpa a las patatas bravas. «Hija, tú eres tonta: ¿para qué te las comes si sabes que te sientan fatal?», le decía su madre. Otro colega siempre me manda un wasap asegurándome que está llegando cuando todavía no ha salido de la ducha. Y yo miento cada vez que afirmo que todo va a ir bien; será porque quiero creer que, cuando yo digo mentiras, las convierto en verdad. Como Lola Flores.

Se miente para evitar un mal que se nos antoja mayor. Luego, la cosa no es para tanto. Peor es el ridículo que haces si te pillan. Que se lo digan al tipo que fingió su secuestro para no tener que explicarle a su mujer dónde había pasado la noche. La policía, que no es tonta, le desmontó el cambalache enseguida «porque la noche del supuesto suceso llovía intensamente y el lugar por el que afirmaba haber transitado durante 13 horas debería haber estado mojado y lleno de barro. Sin embargo, el hombre se encontraba totalmente seco», informaba La Rioja esta semana. Un plan perfecto, sin fisuras, que diría Torrente. Si el tiñalpa hubiera justificado su desaparición diciendo que había sido abducido, al menos podría haber salido en 'Cuarto Milenio', que cosas más raras se han visto ahí. Caballito de Mar, aquel que fue novio de Falete, también se autosecuestró. Pero este sí que aprovechó el tirón: sacó cuartos contándolo en televisión, perpetrando un tema llamado 'Que me secuestran' y haciendo una peli porno sobre lo que nunca sucedió. Mira, ya que montas el lío, que saques algo. Yo me autosecuestraría en un bufé libre.

