El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Efe

Lo del viudo de la estación

En diagonal ·

Hay veces en que si no te atreves a ofender no puedes ser honesto

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:14

Comenta

José Luis Ábalos ha contratado como abogado a Carlos Bautista. Exfiscal experto en corrupción, fue sancionado en 2014 por unos mensajes en Twitter donde criticaba ... a jueces, fiscales, ministros u otros. O sea, un día cualquiera en Twitter. Acusó a la Guardia Civil de «actuar como las SS» y del ministro Fernández Díaz dijo que «había encontrado en la conversión la solución a los programas de inmigración». Claro que lo hacía bajo una identidad ficticia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  2. 2 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  3. 3

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  4. 4

    Muere Esteban Jiménez, el mediador que «ayudó a llevar la paz» a Las Viudas
  5. 5

    Puente Duero, el barrio de Valladolid que tuvo playa: «Había un ambientazo, lo llamábamos BeniDuero»
  6. 6

    La boda de Stella Banderas en la Ribera del Duero: «Estamos exultantes porque da más relevancia a la zona»
  7. 7 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  8. 8

    César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez
  9. 9 La Oreja de Van Gogh actuará en Valladolid en el regreso de Amaia Montero
  10. 10

    El Ayuntamiento «estudiará» cambiar la señalización en una calle de Huerta del Rey tras las «quejas» vecinales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lo del viudo de la estación

Lo del viudo de la estación