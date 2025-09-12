El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariló Montero. EP

De tonta a facha

En diagonal ·

El otro día, cuando Mariló Monterofue al programa de Broncano, una señora le preguntó desde el público que por qué Ana Rosa no hablaba de su marido en lugar de hablar de Begoña Gómez

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:00

El otro día, cuando Mariló Montero fue al programa de Broncano, una señora le preguntó desde el público que por qué Ana Rosa no hablaba ... de su marido en lugar de hablar de Begoña Gómez. Mariló podía haber contestado razonando, pero le dijo que le preguntara a ella. Independientemente de que esos procedimientos lleguen más allá, a apertura de juicios orales o a sentencia de culpabilidad, lo importante es que «la pluriimputada», como la llamó Feijóo en el Congreso, es la mujer del presidente del Gobierno. Mariló ha levantado la voz en territorio hostil y ahora hasta los programas de TVE le recuerdan sus audiencias cuando estaba en La 1, no tanto frente a Ana Rosa o Griso, sino comparándolas con las de Intxaurrondo. Claro que su audiencia era menor que la de sus rivales, pero era la única figura relevante en TVE. Porque era objeto de críticas y chufla. Pero así era. Entonces la llamaban tonta, ahora ultraderechista. No sé si es un avance.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  2. 2

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  3. 3

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  4. 4

    Â«Estamos muy orgullosos de lo que hemos hechoÂ», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  5. 5

    El tijeretazo a la Vuelta no evita los atascos y las protestas contra Israel en torno al nuevo circuito
  6. 6

    El Servicio de Limpieza de Valladolid, un peñista de honor maltratado por el incivismo
  7. 7

    Las obras de la VA-20 obligan a Emilio Barrul a marcharse: «Sé que me tendré que ir, pero no cuándo»
  8. 8 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Jueves 11 de septiembre
  9. 9

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  10. 10

    El accidente de un autobús en la calle Angustias colapsa el tráfico en el centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla De tonta a facha

De tonta a facha