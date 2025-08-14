El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesus Signes

Como el señorito Curro

En diagonal ·

No cuenta con la titulación universitaria para ese cargo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:30

Los que vemos 'La promesa' sabemos que la movilidad laboral es habitual. La doncella personal puede pasar a ser ama de llaves; el ama de ... llaves, criada; el cocinero, lacayo, y hasta un señorito, lacayo también. Carmen Ninet, mujer de José María Ángel, es personal laboral fijo de la Diputación y no consta proceso de funcionarización. Su puesto de subdirectora del MuVIM es A1. Puesto de libre designación del que se le puede cesar motivándolo. No cuenta con la titulación universitaria para ese cargo. La Diputación cree que no dispone ni del de Bachillerato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  2. 2 Abel Ramos, alma del motoclub de La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  3. 3

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  4. 4 Los mapas del fuego en Castilla y León: 55 incendios y 20.000 hectáreas quemadas en lo que va de año
  5. 5

    Más cachés para los conciertos de las fiestas de Valladolid: esto cobrarán Dani Fernández, Beret y Vanesa Martín
  6. 6 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  7. 7

    El Gobierno sale al contraataque por los incendios y Puente se reafirma: «No voy a dar un paso atrás»
  8. 8 Dos detenidos en Valladolid por intentar agredir a los policías que pretendían identificarlos
  9. 9 La Plataforma por el Soterramiento carga contra el «atentado» de las obras sobre el Esgueva en Valladolid
  10. 10

    Alcaldes afectados por los incendios de Zamora: «Van a acabar con todos los pueblos, pero no les entra en la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Como el señorito Curro

Como el señorito Curro