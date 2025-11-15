El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iñigo Errejón y Luis Rubiales hablan a al prensa. EFE
En diagonal

Lo que parece

De pronto se nos han aparecido dos fantasmas del pasado. Fantasmas en todas sus acepciones. Con ustedes, Luis Rubiales e Íñigo Errejón

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Sobrepasados y sobreinformados con las noticias que se amontonan, de pronto se nos han aparecido dos fantasmas del pasado. Fantasmas en todas sus acepciones. Fantasmas ... de un pasado casi presente. Con ustedes, Luis Rubiales e Íñigo Errejón. Uno, presentando su libro y haciendo de Luis Rubiales. El otro, procesado por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá. El juez cree que «los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental». El instructor considera que hay indicios para procesar al exdiputado y deja la causa en manos de la Audiencia de Madrid. Dos tipos que habían sido expulsados de la vida pública por sus actos. Uno ya juzgado; el otro, de camino. Dos tontos muy tontos. Errejón, aunque solo fuera por que en Venezuela se respetan las libertades y se hacen tres comidas al día. Rubiales… Si no fue un montaje lo de los huevos, qué miedo ser lo que pareces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  2. 2

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  3. 3 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  4. 4 Oreja, empanadillas de carrilleras y unas patatas especiales en un clásico bar del Pinar de Antequera
  5. 5 Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor
  6. 6 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  7. 7 Dos guardias civiles se lanzan al Canal en Rioseco y salvan a un anciano de ahogarse
  8. 8 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  9. 9

    El incendio de San Rafael deja cuatro heridos y obliga a desalojar a un centenar de vecinos
  10. 10

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lo que parece

Lo que parece