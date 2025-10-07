El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santiago Abascal, líder de Vox EFE

El original y la copia

En diagonal ·

Cae la fidelidad de los votantes del PP, pero Abascal retiene al 84,5% de los suyos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 7 de octubre 2025, 00:09

Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, crece cada quince días con 200 nuevos militantes. Por supuesto, los sondeos también le son favorables. Y no ... se nutre solo de voto separatista. En el territorio nacional, Vox también sube. Tendría 20 escaños más. Quita al PP más de un millón de votos. Cae la fidelidad de los votantes del PP, pero Abascal retiene al 84,5% de los suyos. Hay quien dice que el PP es como Vox. Anda ya. Y quien sostiene que el PP es el PSOE cinco minutos después. Tampoco.

