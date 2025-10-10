El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. EFE

Inutilidad y temeridad

En diagonal ·

Le preguntan a Óscar López si ha cobrado alguna vez en metálico del PSOE y contesta: «Yo creo que lo más importante es saber que la corrupción es el cáncer de la democracia»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:18

Comenta

Le preguntan a Óscar López si ha cobrado alguna vez en metálico del PSOE y contesta: «Yo creo que lo más importante es saber que ... la corrupción es el cáncer de la democracia». Y yo creo que el kiwi amarillo está más bueno que el verde. Me recordó López a la madre lotera de una amiga: «La mejor lotería, el trabajo y la economía». Eso después de ganarse muy bien la vida vendiendo décimos.

