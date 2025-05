Comenta Compartir

Todos los negritos tienen hambre y frío. Un hombre en mi nevera. Si Mario Vaquerizo no formó parte de la movida madrileña, pese a lo ... que dijera Almeida, Iñaki Fernández, sí. Aunque él sostenía que cuando se le empieza a llamar la movida eso ya estaba acabado. Iñaki, que acaba de morir por un cáncer, era el líder de Glutamato Ye-Ye. La cara más visible. Es cierto que en su muy reconocible imagen había un flequillo y un bigote a la manera de Adolf Hitler. Pero era una transgresión educada. Como educada era la reacción a la transgresión. Crearon, con Derribos Arias o Sindicato Malone, el movimiento Hornadas Irritantes. Contra los babosos, decía Iñaki. Los babosos no eran, como se creía, Nacha Pop, Los Secretos o Mamá, sino los que los imitaban. «Todos esos grupos haciendo historias tristes de amor. Era deprimente». Más deprimente es que la reacción a la transgresión ya no sea educada. O que ya no exista transgresión sino mala educación.

