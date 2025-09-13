El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La creadora de contenido María Pombo. EFE

En diagonal ·

Se sorprendía Fernando Ónega de la influencia de María Pombo por la cantidad de artículos que han provocado sus palabras sobre la lectura

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:01

Se sorprendía Fernando Ónega de la influencia de María Pombo por la cantidad de artículos que han provocado sus palabras sobre la lectura. Confieso que ... una columna más y tomo rehenes. También escribía ayer Paco Pascual que la política (nuestra política con el Gobierno actual) no se mide por lo que se hace. Se mide por controlar de qué se habla. Y añadía: «Algo que, por el momento, el PP no sabe hacer». Pero lo de Pombo no parece una distracción gubernamental o pepera (además, no saben). No tengo duda de que los columnistas querían escribir de Pombo y la lectura. Alianza, que ya lo hizo en 2021, ha vuelto a editar 'Yo que nunca supe de los hombres', que Jacqueline Harpman publicó en 1995. Ahora, además de portada nueva (muy bonita), tiene en la contraportada este párrafo: «Descubre el fenómeno literario internacional que arrasa en TikTok, una novela 'evocadora y apasionante' según Dua Lipa». Canta, recomienda libros, no se la pierdan.

