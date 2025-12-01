El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. Jaime García

Hace frío

En diagonal ·

En el PSOE hace tanto frío que no dan con las réplicas

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:25

Comenta

En la cárcel hace mucho frío. Al menos en Soto del Real, que Ábalos (alguien en su nombre, alguien en su dedo) lo ha dicho ... en su cuenta de X. Es lo único malo que cuenta de su nuevo hogar. En el templo de Debod, Ayuso dijo que «la verdad siempre triunfa». Como lugar común está a la altura de Sánchez cuando suelta «el tiempo pondrá las cosas en su tiempo». Frases vulgares. Pero peor fue el lema de la concentración: «Efectivamente: ¿Mafia o democracia?». Un espantoso adverbio en mente. Y ese adverbio. Casi mejor un «pues sí» o 'pozí'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  5. 5

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  6. 6

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
  7. 7

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  8. 8

    La obra de la estación supondrá el paso de 34 a 38 camiones diarios durante 30 meses
  9. 9

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  10. 10

    El museo que estuvo a punto de morir en 2015: tres Goyas, trajes antiguos de novia y un Gregorio Fernández

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hace frío

Hace frío