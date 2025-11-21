El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alessandro Lequio descansa en un área de servicio. EP

El despido de Lequio

En diagonal ·

Mediaset ha prescindido de Alessandro Lequio. No hay nada nuevo, sólo un estado de opinión y un momento cultural que favorece echar a un maltratador

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:20

Mediaset ha prescindido de Alessandro Lequio. No hay nada nuevo, sólo un estado de opinión y un momento cultural que favorece echar a un maltratador. ... Ya hace años desde que él reconociera bofetones a mujeres. Ya hace años desde que Antonia Dell'Atte no fuera condenada por calumnias, cuando lo llamó maltratador y él le puso un pleito. El juez aplicó la 'exceptio veritatis' porque ella demostró que lo que decía era verdad (aportó unas cartas donde su exmarido le pedía perdón por esos hechos). Antonia Dell'Atte no conservaba el auto del procedimiento judicial y era lo que esperaba Mediaset.

