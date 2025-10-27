El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz EP

El bolsito

Al «Gobierno de corrupción para rato» se ha unido la petición de dimisión de la ministra de Vivienda

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Decía Camba que los españoles iban a Alemania a hacerse sabios. En Alemania andan en la tarea de salvar el estado de bienestar. Lo importante. ... Y les viene un español a recordarles la importancia del catalán en Europa. En Alemania saben que ese español no es de los que quieren hacerse sabio y le han dicho que la posición del canciller no ha cambiado, que la adopción de nuevas lenguas oficiales requiriría modificar los tratados oficiales. Sánchez se concentra en su supervivencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  3. 3

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  4. 4 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  5. 5

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  6. 6

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  7. 7

    La extraña estrategia política del PSOE de Castilla y León
  8. 8

    Nano Arranz: «No soy de probar tapas nuevas pero en Los Zagales siempre me fío»
  9. 9 Herido un niño de seis años en una colisión entre dos turismos en La Avenida de Salamanca
  10. 10

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El bolsito

El bolsito