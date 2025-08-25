El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Baños.

Más que asqueroso

En diagonal ·

Tiene mucho éxito que al independentista Antonio Baños lo relacionen con prácticas coprófagas

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:00

Gente a la que le gusta o le ha gustado comer caca. O cosas así. Ese escritor, esa actriz, ese duque. Quizá son leyendas, pero ... cómo gustan nos gusta al vulgo. Una de las escenas más graciosas de 'Delitos y faltas' es cuando Woody Allen dice a su mujer todo compungido: «Un desconocido ha defecado encima de mi hermana». Por eso tiene mucho éxito que al independentista Antonio Baños lo relacionen con prácticas coprófagas. Algo que no es delito, solo asqueroso. El año 2021 publicó un tuit en el que se veían dos webs de porno coprófilo. Se ha recordado ahora cuando ha señalado a Dellaostia, una heladería argentina (luego vandalizada) porque una chica que lleva poco tiempo en Barcelona no entendió un pedido en catalán (un helado de «xocolata i maduixes»). Baños: «Para mí, los boicots y los destrozos de locales son una acción legítima en defensa del catalán». Noches de cristales rotos en defensa del fascismo catalán. La caca de Baños es otra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  3. 3 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  4. 4

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  5. 5 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  6. 6 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  7. 7 Una familia pionera en bautizos civiles en Valladolid: «Fue un día especial para presentar a Cloe»
  8. 8

    Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones
  9. 9 Detenido por aprovechar las visitas a sus abuelas para robarles: «Es problemático y siempre miente»
  10. 10

    Aficrovall: la lucha cotidiana en Valladolid contra un dolor que se vuelve eterno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Más que asqueroso

Más que asqueroso