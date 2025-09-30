Internet contra nosotros

Comenta Compartir

Siempre creí en la ciencia y la tecnología como motores del avance humano, y no en Dios. Sin embargo, Internet y las redes sociales subsidiadas ... han demostrado ser una apuesta que ha dañado gravemente la democracia y a las personas. Es cierto que la Red facilita trámites burocráticos y abre el mundo, pero arruina el tejido social mediante una especie de 'pesca de arrastre'. El coste es descomunal y el balance global del invento no puede calibrarse ahora, IA mediante. Habría preferido que el genio nunca hubiese abandonado la lámpara. La Red se ha convertido en un instrumento de manipulación masiva. Las noticias falsas, los bulos y las conspiraciones circulan con total impunidad, y buena parte de la población no se detiene a diferenciar lo verdadero de lo falso, cultivando el enfrentamiento. Esa superficialidad ha dinamitado la confianza en el periodismo, en las instituciones y en la verdad, pilares sin los cuales se desvanece la libertad real.

El populismo de Trump, toda la ultraderecha y el resto del coro… Con mensajes simples, emocionales y plagados de falsedades, han aprovechado la polarización amplificada por el algoritmo, que encierra a los pardillos en cámaras anecoicas donde solo se refuerzan sus prejuicios. Así, las democracias han quedado arrodilladas ante discursos incendiarios y gentuza oportunista, incapaz de sostener el debate plural y el bien común. Internet, y su extensión telefónica móvil, presentados como símbolo de libertad y participación, se han revelado como una máquina de odio, confrontación y manipulación. Creímos ganar el futuro y, en realidad, hemos hipotecado nuestra esencia y anhelos, despreciando las lecciones que nos brinda la Historia. Quien antes era un idiota sin voz, hoy ha encontrado un nicho infinito que hiede y arrastra a la gente. Vaya negocio hicimos abrazando esta forma tan perversa de emerger de nuestro interior.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión