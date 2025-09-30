El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un grupo de escolares navega por Internet y las redes sociales. Justo Rodríguez

Internet contra nosotros

Las democracias han quedado arrodilladas ante discursos incendiarios y gentuza oportunista, incapaz de sostener el debate plural y el bien común

Roberto Carbajal

Roberto Carbajal

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:02

Siempre creí en la ciencia y la tecnología como motores del avance humano, y no en Dios. Sin embargo, Internet y las redes sociales subsidiadas ... han demostrado ser una apuesta que ha dañado gravemente la democracia y a las personas. Es cierto que la Red facilita trámites burocráticos y abre el mundo, pero arruina el tejido social mediante una especie de 'pesca de arrastre'. El coste es descomunal y el balance global del invento no puede calibrarse ahora, IA mediante. Habría preferido que el genio nunca hubiese abandonado la lámpara. La Red se ha convertido en un instrumento de manipulación masiva. Las noticias falsas, los bulos y las conspiraciones circulan con total impunidad, y buena parte de la población no se detiene a diferenciar lo verdadero de lo falso, cultivando el enfrentamiento. Esa superficialidad ha dinamitado la confianza en el periodismo, en las instituciones y en la verdad, pilares sin los cuales se desvanece la libertad real.

