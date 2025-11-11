Feijóo lee sin entender

Dicen que los grandes líderes inspiran con sus palabras. Recordemos a Churchill y su «Sangre, sudor y lágrimas», por citar algunas. Luego está Alberto Núñez ... Feijóo, que inspira otros sentimientos. El actual líder popular parece decidido a convertir cada discurso en una pieza maestra del disparate político. No se sabe si sus guionistas trabajan para su partido, para el PSOE, para Díaz Ayuso o para un canal de humor, aunque los resultados invitan a pensar en lo último.

Ahí está, por ejemplo, su brillante propuesta del carné por puntos para inmigrantes, una idea tan moderna que podría haber salido de un 'sketch' del Gran Wyoming: si te portas bien, te damos puntos; si no, te los quitamos y no te dejamos vivir en España, como si la integración fuera una especie de 'grand prix' burocrático. Y todo dicho con tono grave, como si estuviera revelando el sexo de los ángeles y no el guion de un concurso absurdo.

Cuando abraza la creatividad vacua, promete que su presidencia permitiría compatibilizar el trabajo de los autónomos con otro por cuenta ajena, o viceversa, algo que existe desde el principio de los tiempos. Una ocurrencia tan reveladora que todavía hay exégetas intentando descifrar si quiso decir algo o simplemente se le atascó la frase en el apuntador. '¿Que no tiene sentido? Da igual, dilo con convicción', parece ser el lema. Pero Feijóo sigue convencido de que la épica está en su tono y no en el sentido. Y hay que admitir que tiene razón en eso: pocos líderes logran convertir cada intervención en un monólogo de humor involuntario. El domingo vi por televisión en directo al candidato conservador en un sarao andaluz del PP. Confieso que hubo momentos en los que lo pasé mal por él: en otros, a lo grande. La política no cambia, pero el entretenimiento está garantizado.