El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene junto a la presidenta del PP regional y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el inicio del curso político del PP de Madrid Efe
La aventura humana

Cacao mental y poder

Un Feijóo debilitado es el mejor trampolín para que la presidenta de Madrid asuma, irremisiblemente, el liderazgo del partido

Roberto Carbajal

Roberto Carbajal

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:00

Alberto Núñez Feijóo aterrizó en Madrid con fama de gestor tranquilo y promesas de revitalizar a los votantes más centrados, pero ha decidido radicalizarse. Ahora ... habla y gesticula como Santiago Abascal. Lo que iba a ser un discurso sereno, capaz de atraer a votantes moderados (incluso a los desencantados hoy con las aguas turbias que ahogan al PSOE a causa del panorama judicial que afrontan familiares del presidente del Gobierno, el fiscal general y los vividores del partido) se ha transformado en un manual de instrucciones de Vox con la portada ligeramente azul. El giro no es casual. Durante meses, las encuestas dibujaron a la ultraderecha como socio imprescindible del PP para conformar un hipotético consejo de ministros. La suma era simple: Feijóo presidente, Abascal virrey. Pero la demoscopia actual es caprichosa y las tendencias recientes dibujan un futuro menos halagüeño para el líder gallego; Abascal podría convertirse en quien reparta las sillas. Y ahí llega la ironía envenenada: la oferta 'generosa' de brindarle a Feijóo la vicepresidencia primera. Porque aceptar ese papel sería el triste epitafio de su carrera política, abocándolo a renunciar.

