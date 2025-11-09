Nueva York, aprende de Zamora

Miércoles por la mañana. Noticia esperada: un socialista gana las elecciones en la Gran Manzana. ¿Quién dijo que la realidad supera la ficción? No hace ... falta ser un perspicaz observador o tener una bola de cristal para distinguir un buen tipo de un mal candidato. Y contra los prejuicios anticomunistas, ahí está el alcalde de capital de provincia de España con sueldo más bajo, en Zamora, una ciudad en la que la derecha tuvo mayoría absoluta de votos en 2023, las últimas generales. Diez años lleva Francisco Guarido gobernando, los más recientes sin necesitar apoyo de otros partidos. ¿Esto es magia?

No, se llama Democracia, un sistema que permite al pueblo elegir con inteligencia personas en las que confía. Si alguien nos hubiera dicho el siglo pasado que un presidente de los Estados Unidos se llamaría Barack Obama, no nos lo habríamos creído. Tampoco parecía previsible hace un año que fuera elegido alcalde de Nueva York un musulmán socialista, con una agenda de gobierno municipal basada en la intervención pública para ayudar a la gente a llegar a fin de mes (lo llaman Affordability, tomen nota, porque es una palanca de cambio político). Zohran Mamdani ha ganado a otro demócrata, Andrew Cuomo, preferido por Trump, quien considera al nuevo alcalde comunista.

Nueva York no es un lugar favorable al actual presidente. Kamala Harris obtuvo alrededor de un millón de votos más que Trump hace un año en el Estado (de color azul, por tanto, pues los republicanos son allí los rojos). Lo curioso de esta reciente elección no es que Trump pierda, sino que los neoyorquinos voten por el ala más a la izquierda posible, las antípodas políticas del aun hegemónico trumpismo, no tan afectado por las nuevas gobernadoras de Virginia y New Jersey (allí también ganó Kamala Harris).

Para aprender la lección de estos comicios, conviene desprenderse de los burdos eslóganes a favor o en contra de ideologías. Abigail Spanberger y Mikie Sherrill son una ex agente de la CIA y una piloto naval, ambas con excelentes perfiles, convincentes sin duda desde la perspectiva de votantes nacionalistas y conservadores. También el nuevo alcalde de Nueva York se mimetiza con el paisaje urbano de la megalópolis más global, nutrida por inmigrantes de todas las razas y nacionalidades. Al fin, los demócratas han acertado con sus candidatas y con el candidato. Esta vez han cambiado su discurso y se han centrado en lo que les hizo perder por estar ciegos: la inflación.

Ahora, tras celebrar la victoria, malinterpretada por algunos optimistas en España como el comienzo del fin de Trump, viene la parte más difícil. Han de desarrollar una agenda progresista enfrentados a un gobierno federal en actitud hostil contra sus políticas. Su foco está puesto sobre el alcalde de Nueva York, que sufrirá agresiones constantes y no podrá permitirse errores so riesgo de graves consecuencias, para él y para la ciudad que gobierna. Claro que necesitará audacia, pero también dinero, capacidades de gestión extraordinarias y todo el apoyo posible de gente de su propio partido, no tan seguro de querer esta versión izquierdista de sí mismos.

Unos y otros sembrarán un campo de minas a su alrededor. Intentarán demostrar que Nueva York deviene insegura, sucia, desconfiable, fea, hostil al turismo y agresiva con los millonarios (a quienes el alcalde dice subirá los impuestos). Alejarán la inversión, generarán bulos y pronto, sin duda, dirán que el alcalde es un terrorista (ya lo dicen), un delincuente, un pederasta o cualquier otra barbaridad. No tardando mucho. Menos mal que es muy joven, espero que templado y resistente. Falta le hará.

En el tiempo que le reste para descansar, bien le vendría visitar Zamora, y no para recordar a un zamorano que se presentó a la alcaldía de Nueva York hace tiempo, sino para conocer al alcalde de la capital del Duero, la bella ciudad del románico regida por un hombre como el protagonista del poema de Claudio Rodríguez, Alto jornal «Dichoso el que un buen día sale humilde...». Y cito al poeta memorable porque en sus versos está la receta perfecta para volver vivo de la Odisea que el Sr. Mamdani tendrá que afrontar. Si Zohran se aplica ese código ético cotidiano, le irá bien. Así pues, que Nueva York aprenda de Zamora.