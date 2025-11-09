El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Zohran Mamdani comparece ante la prensa. Reuters
Parresía

Nueva York, aprende de Zamora

«Diez años lleva Francisco Guarido gobernando, los más recientes sin necesitar apoyo de otros partidos. ¿Esto es magia?»

Ricardo Rivero Ortega

Ricardo Rivero Ortega

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:34

Comenta

Miércoles por la mañana. Noticia esperada: un socialista gana las elecciones en la Gran Manzana. ¿Quién dijo que la realidad supera la ficción? No hace ... falta ser un perspicaz observador o tener una bola de cristal para distinguir un buen tipo de un mal candidato. Y contra los prejuicios anticomunistas, ahí está el alcalde de capital de provincia de España con sueldo más bajo, en Zamora, una ciudad en la que la derecha tuvo mayoría absoluta de votos en 2023, las últimas generales. Diez años lleva Francisco Guarido gobernando, los más recientes sin necesitar apoyo de otros partidos. ¿Esto es magia?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  4. 4 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  5. 5 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  6. 6

    Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid
  7. 7 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  8. 8

    Se jubila José, el carnicero que tallaba y decoraba jamones en Delicias
  9. 9

    Las obras de la red de calor prolongan el suplicio de cortes en Parquesol hasta abril de 2026
  10. 10 ¿Leire o Amaia? ¿Eres capaz de decir qué canción de La Oreja de Van Gogh canta cada una?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Nueva York, aprende de Zamora

Nueva York, aprende de Zamora