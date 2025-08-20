El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Ibarrola

La política como oficio

Necesitamos líderes que no teman dejar el poder porque su vida no depende de él; el partido, si es el único suelo que se pisa, termina siendo el techo de las ideas

Raisiel Damián Rodríguez González

Profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:01

La política española atraviesa un momento de desconcierto que no se explica solo por los escándalos ni por la disputa permanente entre partidos. Hay algo ... más profundo que afecta a la forma misma de entender el poder. Lo que en su origen fue una vocación de servicio se ha convertido en una carrera de supervivencia en la que importa más la imagen proyectada que el cuidado de lo común. La reciente polémica sobre los currículums de varios dirigentes, con el caso de Noelia Núñez como detonante mediático, es apenas la superficie de una crisis mayor: la política se ha vuelto un escenario de apariencias, más preocupada por construir relatos personales que por ofrecer gestión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Argüello reordena la Archidiócesis de Valladolid con una veintena de sacerdotes y diáconos que cambian de destino
  2. 2

    Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4

    Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela
  5. 5

    La maldición de las butacas vacías del Teatro Zorrilla de Valladolid
  6. 6 Los cuatro detenidos por robo tenían marcadas una treintena de viviendas con hilos de pegamento
  7. 7

    La ola de calor deja ya 19 muertes por las altas temperaturas en Valladolid
  8. 8

    Las comunidades de vecinos deben sustituir los contadores de agua de más de doce años
  9. 9 La Encinona, el árbol de más de 600 años que simboliza el drama de los incendios en León
  10. 10 Mañueco confirma la estabilización de los incendios en Castilla y León: «La evolución es favorable en todos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La política como oficio

La política como oficio