La primera vez que uno tumba un proyecto del Gobierno al que apoya da mucho gustirrinín, pero a medida que avanza la legislatura todo eso se transforma en simple rutina administrativa

El empuje de Aliança Catalana me tiene fascinado. Este partido encarna como ningún otro la sentencia que repetía mi abuela cada vez que yo hacía ... bien algo: «Ojito, que a todo hay quien te gane». Hablo de una época en la que la autoestima de los niños no estaba bien trabajada, lo que tenía indudables ventajas para el futuro: cuando venían mal dadas uno sabía a qué atenerse. Luego llegaron los pedagogos, las páginas de psicología de las revistas y las tacitas optimistas del desayuno y acabaron metiendo cosas raras en las cabezas de los jóvenes, cosas absurdas del tipo 'si quieres puedes'; un bulo catastrófico que indefectiblemente le aboca a uno al suicidio, a la melancolía o al consumo desenfrenado de anís del Mono. ¡Si yo hubiese podido iba a estar aquí escribiéndoles estas tonterías en lugar de jugar, aunque fuera de lateral izquierdo, en Primera División!

Espero por su bien que la señora Puigdemont, abuela de ese señor Puigdemont que vive en Waterloo, fuese como la mía. Me empieza a dar pena este hombre. A partir de la séptima cazuela de mejillones con patatas fritas la gastronomía belga ya no da más de sí y hasta el sadomasoquismo tiene sus límites. La primera vez que uno tumba un proyecto del Gobierno al que apoya da mucho gustirrinín, pero a medida que avanza la legislatura todo eso se transforma en simple rutina administrativa e incluso Miriam Nogueras parece aburrida de sacar los cueros y el látigo. Y ahora, para colmo, aparece una chica de Ripoll y monta un partido todavía más indepe y más facha que Junts. Carles, amigo mío, rompe todas tus tacitas del desayuno y date cuenta de que nuestras abuelas tenían razón: a veces no puedes aunque quieras y a todo hay quien te gane.

