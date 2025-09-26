El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de JxCat, Carles Puigdemont, reúne a la permanente del partido en Waterloo. Efe

A todo hay quien te gane

A la última ·

La primera vez que uno tumba un proyecto del Gobierno al que apoya da mucho gustirrinín, pero a medida que avanza la legislatura todo eso se transforma en simple rutina administrativa

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:18

El empuje de Aliança Catalana me tiene fascinado. Este partido encarna como ningún otro la sentencia que repetía mi abuela cada vez que yo hacía ... bien algo: «Ojito, que a todo hay quien te gane». Hablo de una época en la que la autoestima de los niños no estaba bien trabajada, lo que tenía indudables ventajas para el futuro: cuando venían mal dadas uno sabía a qué atenerse. Luego llegaron los pedagogos, las páginas de psicología de las revistas y las tacitas optimistas del desayuno y acabaron metiendo cosas raras en las cabezas de los jóvenes, cosas absurdas del tipo 'si quieres puedes'; un bulo catastrófico que indefectiblemente le aboca a uno al suicidio, a la melancolía o al consumo desenfrenado de anís del Mono. ¡Si yo hubiese podido iba a estar aquí escribiéndoles estas tonterías en lugar de jugar, aunque fuera de lateral izquierdo, en Primera División!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  2. 2

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  5. 5

    Adiós a Jose Julio Sanz, el transportista que se desvivió hasta el último día por el campo vallisoletano
  6. 6 Investigada una conductora por no auxiliar a la motorista que murió en la VA-30 en Arroyo
  7. 7 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  8. 8

    Iveco nombra por primera vez a una mujer como directora de la fábrica de Valladolid
  9. 9

    Aparecen palomas muertas en Valladolid: «No tenemos ningún aviso de gripe aviar»
  10. 10

    La firma del acta de replanteo inaugura las obras de la estación de trenes de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla A todo hay quien te gane

A todo hay quien te gane