El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno. EP

Anotop

A la última ·

Me pareció un insulto bellísimo, una manera tal vez brumosa pero creativa de definir a nuestro Pedro

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Se levantó Feijóo de su escaño, cogió el micrófono, afiló esos ojillos acuosos, como de topo recién salido a la superficie, y le espetó al ... presidente Sánchez: «¡Anotop!» Yo lo estaba oyendo por la radio, mientras paseaba al perrito, y de pronto me quedé congelado, con la correa en la mano y la mirada fija en el horizonte. ¡Anotop! Me pareció un insulto bellísimo, una manera tal vez brumosa pero creativa de definir a nuestro Pedro. Imaginé la zozobra de Patxi López, ese hombre que hace años fue lehendakari y que ahora vive en un permanente estado de enfado y estupefacción, cogiendo el móvil y tratando de buscar como un loco esa palabra en el Wordreference, en el Corominas, en el Diccionario de la RAE, en el María Moliner. «No aparece», susurraría con angustia al oído de Pilar Alegría, «me salta de 'anotar' a 'anqueta'. ¿Qué demonios le habrá querido decir este tipo?»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  2. 2 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  3. 3

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  4. 4

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6 Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella
  7. 7 Muere un hombre de 89 años tras ser atropellado en la CL-615 en Saldaña
  8. 8

    Más de tres millones de puntos led en 541 arcos iluminarán desde este jueves la Navidad
  9. 9 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  10. 10 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Anotop

Anotop