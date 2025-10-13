El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Thatcher, aclamada por sus compañeros del Partido Conservador en 1989. AFP
TRAS EL BREXIT

Margaret Thatcher

«Provocaba emociones extremas, o sea, los de su lado la adoraban mientras los demás la odiaban»

Mick Benoit

Mick Benoit

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:52

Comenta

Hoy, hace 100 años, nació Margaret Thatcher. De niño, la llamada Dama de Hierro entró en mi vida de golpe a principios de los 70, ... cuando ella era la Ministra de Educación en el gobierno conservador de Edward Heath. Un día, apareció en el buzón una carta firmada por ella misma. Orden ejecutiva, caso excepcional: iban a derrumbar nuestra casa para hacer hueco a un colegio para sordos. Estoy todo a favor de la educación estatal para los discapacitados, pero mis padres nunca recibieron una recompensa igual al precio del hogar que perdimos. Lamentablemente, Maggie (como la llamaban sus acólitos) no mejoró con el paso del tiempo.

