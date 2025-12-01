El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fachada principal y torre de la Catedral de Valladolid, en una imagen de archivo. El Norte

Nuestra Señora la Inconclusa

«Sufre nuestra Catedral un olvido que no es arquitectónico, sino espiritual»

Martín Heredero Campo

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:25

Todos los guías turísticos, visitantes y demás entendidos subrayan que la Catedral de Valladolid se caracteriza por estar inacabada. Esta afirmación muestra una peculiar forma ... de miopía, pues, en realidad, cualquier iglesia se encuentra esencialmente incompleta. Si los templos no son más que piedras reunidas en verticales y horizontales, podemos entonces reducir nuestra valoración a su realidad cuantitativa. Pero entonces habremos dejado de mirar a la Catedral y veremos solamente materia.

