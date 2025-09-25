El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La mujer del presidente de Francia Brigitte Macron. AFP

El sexo de Brigitte

Todo empezó cuando una bloguera estadounidense empezó a decir en redes sociales que Brigitte Macron nació varón y, por tanto, es transexual

Marta San Miguel

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:20

Todo empezó cuando una bloguera estadounidense empezó a decir en redes sociales que Brigitte Macron nació varón y, por tanto, es transexual. Candace Owens se ... dedica desde 2017 a emitir vídeos en los que cuenta cómo la primera dama francesa es en realidad un hombre que se ha cambiado de sexo; tiene casi cinco millones de seguidores en su canal de Youtube, casi siete millones en X (Twitter) así que esta audiencia masiva es la que consume sus vídeos titulados Becoming Brigitte (Convertirse en Brigitte).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  2. 2

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  3. 3 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  4. 4

    A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín
  5. 5 Hallan muerto al octogenario desaparecido de la residencia de mayores de Tábara
  6. 6 Muere Mariví Fernández, periodista que trabajó durante años con María Teresa Campos
  7. 7

    Nueva operación de la Guardia Civil para desarticular un grupo que robaba en viviendas
  8. 8 Las dos zonas de Castilla y León que se congelan con temperaturas bajo cero
  9. 9 Investigadas dos vecinas de Mojados por el ataque de dos perros peligrosos a un samoyedo
  10. 10 Segundo premio de la Bonoloto en una semana en la misma administración de Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El sexo de Brigitte

El sexo de Brigitte