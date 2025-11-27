El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente francés Nicolas Sarkozy a su salida tras conocerse el veredicto en el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007. AFP

Confiesa que has vivido

Sarkozy saca un libro de sus 20 días en la cárcel con la inmediatez del que actualiza el Instagram

Marta San Miguel

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Siempre me han asombrado los libros de memorias escritos por menores de 30 años. Sucede con los deportistas de élite. A esa edad en la ... que la mayoría piensa en el futuro más que en el pasado, ellos ya están en disposición de contar lo que han vivido. Apabulla la precocidad, por ejemplo, de Fernando Torres, que publicó 'El Niño: la biografía' con 30 años, o Nadal, que fue aún más precoz y con solo 25 años sacó sus memorias 'Rafa. Mi historia'. Si un deportista ha vivido cien vidas con la edad en la que muchos aún son becarios, ¿cuántas vidas habrá tenido un político de 70 años como Nicolas Sarkozy?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  4. 4

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  5. 5 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  6. 6 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer
  7. 7 Tres detenidos por lanzar droga y móviles en pelotas de tenis a la cárcel de Segovia
  8. 8

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»
  9. 9 Una supuesta deuda por la compra de droga motivó el apuñalamiento en Barrio España
  10. 10 Estos son los veinte restaurantes de Castilla y León que conservan su Estrella Michelin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Confiesa que has vivido

Confiesa que has vivido